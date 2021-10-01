В Молдове вакцинированных намерены поощрять выходными

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что граждане страны смогут получить два оплачиваемых выходных если вакцинируются от коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

«Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах» , — информирует Newsmaker, ссылаясь на слова Гаврилицы.

По последним данным Минздрава, в Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек (примерно 29% населения).