Курс валют НБУ на 1 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 30 сентября, достиг уровня 26.62 за 1 доллар.

Курс евро упал на 16 коп до 30.82 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 35.86 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.47 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 6.69 за 1 польский злотый.