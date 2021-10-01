Курс валют НБУ на 1 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 1 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 30 сентября, достиг уровня 26.62 за 1 доллар.
Курс евро упал на 16 коп до 30.82 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 35.86 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.47 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 6.69 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.617500
|EUR
|Евро
|30.823100
|RUB
|Рубль
|0.365220
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.863100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.472500
|PLN
|Польский злотый
|6.685600