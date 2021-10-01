На Львовщине в транспорте будут штрафовать людей без масок
Во Львовской области будут проводить карантинные рейды в общественном транспорте, сообщает Деловая столица.
Водителям и пассажирам, которые нарушают правила, грозят штрафы со ссылкой на Varta1.
"Предприятия в сфере пассажирских перевозок обязаны соблюдать требования главного санитарного врача, в том числе проводить утренний скрининг работников и не допускать к работе тех, у кого температура 37 градусов и выше", — заявил руководитель управления транспорта и связи Львовской обладминистрации Степан Рудницкий.
Он напомнил, что перевозить пассажиров без масок категорически запрещено. Также после каждого рейса надо проводить влажную уборку с использованием антибактериальных средств.
Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко напомнил, что за несоблюдение правил карантина перевозчикам и пассажирам грозит административная ответственность.
"Если водитель проигнорировал требования в период действия карантина, то его имеют право привлечь к административной ответственности. Штраф от 17 до 34 тысяч гривень", — сказал он.
Пассажирам без масок также грозит административная ответственность: штраф от 510 гривень.