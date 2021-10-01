На Львовщине в транспорте будут штрафовать людей без масок

Во Львовской области будут проводить карантинные рейды в общественном транспорте﻿, сообщает Деловая столица.

Водителям и пассажирам, которые нарушают правила, грозят штрафы со ссылкой на Varta1.

"Предприятия в сфере пассажирских перевозок обязаны соблюдать требования главного санитарного врача, в том числе проводить утренний скрининг работников и не допускать к работе тех, у кого температура 37 градусов и выше" , — заявил руководитель управления транспорта и связи Львовской обладминистрации Степан Рудницкий.

Он напомнил, что перевозить пассажиров без масок категорически запрещено. Также после каждого рейса надо проводить влажную уборку с использованием антибактериальных средств.

Начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко напомнил, что за несоблюдение правил карантина перевозчикам и пассажирам грозит административная ответственность.

"Если водитель проигнорировал требования в период действия карантина, то его имеют право привлечь к административной ответственности. Штраф от 17 до 34 тысяч гривень" , — сказал он.

Пассажирам без масок также грозит административная ответственность: штраф от 510 гривень.