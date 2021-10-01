lifecell объявил о повышении цен на ряд тарифов

В сентябре-октябре этого года мобильный оператор lifecell меняет стоимость индивидуальных тарифных планов, заявили в пресс-службе компании, сообщает UBR.

Некоторым пользователям начали приходить текстовые сообщения с предупреждением о повышении расценок. Например, с 13 октября ежемесячная стоимость пакета "Смарт Лайф 2020" будет составлять 150 грн вместо прежних 120 грн.

В lifecell подчеркнули, что "стоимость большинства четырехнедельных пакетов услуг в тарифных планах не менялась в течение 2021 года" . Оператор отметил, что "придерживался предварительно объявленных обещаний по гарантиям цены до 31 августа по ряду тарифов, таких как "Интернет Безмеж" и "Ровный Год".

"Постоянный рост стоимости электроэнергии и плата за радиочастотный ресурс не позволяют оператору оставлять цены на услуги для абонентов на прежнем уровне" , – констатировали в lifecell.

В компании заявили, что если абонентов не устроит новая стоимость услуг, то они могут:

зарегистрировать/персонифицировать свой номер и получить скидку;

воспользоваться услугой "Тарифная подписка" и оплатить пакет услуг на год вперед, зафиксировав стоимость и дополнительно получить скидку до 15%;

самостоятельно выбрать наполнение пакета услуг и, соответственно, его стоимость, воспользовавшись тарифом "Хендмейд".

"На рост цены для абонентов повлияло несколько факторов, главные из них – инвестиции, направленные на развитие 4G-сети по всей Украине, и подключения новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету" , – объяснили в компании.

В пресс-службе lifecell отметили, что работа над расширением 4G-сети происходит в соответствии с подписанным с правительством меморандумом о сокращении цифрового разрыва между крупными городами и селами.

По состоянию на конец августа высокоскоростной интернет от оператора доступен в более 12,5 тыс. населенных пунктов Украины, где в целом проживают около 28 млн человек.