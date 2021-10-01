"Слуги народа" приехали в Трускавец

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции, сообщает Украинская правда.

На платформе некоторые депутаты признавались, что толком не знают, о чем будут говорить: им известна та же программа, что и журналистам.

Очевидно, что будут решать "внутренние организационные вопросы", как дальше работать фракции, а также "кадровые вопросы".

По словам нардепов, в поезде не собирали подписи за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.