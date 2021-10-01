Разумков назвал причину своего отсутствия в Трускавце

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его поездка в Трускавец могла бы изменить отношение фракции "Слуга народа" к его возможной отставке, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

Глава парламента так и не дождался приглашения на выездное заседание фракции, но считает, что мог бы повлиять на ситуацию, будь он там.

"Сегодня нет руководства фракции, я думаю они бы точно смогли ответить, почему меня, если рассматривается мой вопрос, не смогли пригласить в Трускавец. Я думаю им было бы легче, и я мог бы объяснить. Но, возможно, это как-то изменило бы расстановку сил и это внесло бы коррективы в их планы" , – сказал Разумков.

Отметим, недавно глава фракции "СН" Давид Арахамия очень просто объяснил, что Разумкова не пригласили в Трускавец, потому что он не член фракции (спикер внефракционный депутат).