Как изменились цены на б/у автомобили в Украине

Переход на электромобили и мировой чип-кризис подняли цены на вторичном рынке многих европейских стран и США. Сайт выяснил, есть ли рост цен на подержанные автомобили в Украине, сообщает Autoconsulting.

Какое отношение имеют электромобили и чип-кризис к росту цен на вторичном рынке? Ведь и то, и другое - это о новых моделях. Так и есть, но из-за чип-кризиса, срок ожидания новых авто увеличился, наметился дефицит и цены на некоторые модели поднялись. Что касается электромобилей, то плохо развитая инфраструктура зарядных станций усложняет их эксплуатацию. Не говоря уже о том, что пока и сами авто на электрической тяге дороже автомобилей с ДВС - двигателями внутреннего сгорания.

Именно поэтому, как сообщил директор компании АМТС Сергей Таранков, к нам не хлынули подержанные дизельные авто из стран ЕС. А ведь многие надеялись, что гонения на дизеля, которые происходят в европейских странах, “выгонят” эти автомобили на наш вторичный рынок по хорошим ценам. Но этого, по словам Сергея Таранкова не произошло.

В то же время, по его оценкам, на европейских площадках по продаже б/у автомобилей и аукционах, цены на подержанные авто пока не выросли. По мнению господина Таранкова, продавцы просто специально нагнетают обстановку, чтобы побольше заработать.

С этим не согласен директор компании Autoeurochoice Владимир Федун. По его данным, цены на европейских площадках подержанных автомобилей все же стали немного выше. Кроме того, срок эксплуатации авто в европейских корпоративных автопарках также увеличился. Машины там теперь бегают минимум на год больше. Соответственно, на вторичный рынок они попадают нередко со значительно большим пробегом.

Как сообщили в компании Captain America, цены на авто из США выросли только для тех клиентов, которые хотят получить автомобиль быстро. Если рассматривать срок доставки примерно в полтора месяца, цена не изменилась.

В компании AutoFreeDom сообщили, что цены на авто из США выросли еще несколько месяцев назад. И к этому уже успели привыкнуть их клиенты. Все, конечно, зависит от модели, пробега и состояния автомобиля, но в среднем - это рост на $2 тыс. Удорожание связано с тем, что в Америке увеличился спрос на внутреннем рынке. Поэтому, выбор для отправки к нам стал меньше.

В то же время, некоторые продавцы автомобилей с американских аукционов говорят, что цены могут вырасти на 30%, если сравнивать с началом нынешнего года. Связывают это с тем, что в США тоже большой спрос на б/у. Параллельно те, кто возит авто из Европы, уверены, что этого не произойдет. Ведь за такие деньги никто не купит “фото битого автомобиля”. Кроме того, есть мнение, что именно американские “битки” сегодня сдерживают рост цен на отечественном вторичном рынке.

Если посмотреть тренды интереса потенциальных покупателей б-у автомобилей, то по данным Auto.Ria в сентябре это были такие поисковые запросы:

1. Renault Megane

2. Audi A6

3. Skoda Octavia A5

А вот картина, по авто, которые были сняты с продажи по причине реализации дает немного другой ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей:

1. Audi A6

2. Audi A4

3. Dacia Logan

4. Audi Q7

5. Dacia Sandero

Эти данные, отличаются от статистики сайта. По нашей информации самые популярные на нашем вторичном рынке модели это:

1. Volkswagen Passat

2. Skoda Octavia

3. Volkswagen Golf

4. Renault Megane

5. Ford Focus

Надо отметить, что по сравнению с данными лета, вкусы украинских автомобилистов практически не изменились.

Что касается цен, то по сравнению с нашим анализом, который проводился в середине нынешнего лета, на конец сентября изменения уже есть. Но не на все модели. У большинства моделей ценник уже вырос на 3-5%, но встречаются и варианты, где прайс даже ниже, чем летом. Однако пока можно констатировать, что на внутреннем украинском рынке такого глобального подорожания подержанных автомобилей, как в странах ЕС и в США, пока не произошло.