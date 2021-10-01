В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без COVID-прививок
В Мелитополе хотят не пускать в транспорт людей без прививок от коронавируса, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила заместитель городского головы Мелитополя Запорожской области Ирина Рудакова.
Она сообщила, что такое решение введут, если эпидситуация в городе ухудшится.
"Весной все помнят, что транспорт не работал, была только перевозка врачей и других специалистов, по графику каждое предприятие заказывало перевозку сотрудников. Чтобы этого не допускать, мы можем не запрещать работу общественного транспорта для тех, кто осознанно относится к своему здоровью и вакцинировался", – сообщила первая заместительница мэра Мелитополя Ирина Рудакова.
Отмечается, что привилегии для вакцинированных также могут рассматриваться в заведениях общественного питания и других общественных местах.
Напомним, что это решение еще не принято, и городская власть только изучает вопрос, законность и возможность принятия данного решения.
Автор: Людмила Жукова