Самые популярные виды физиотерапи

Физиотерапия – это одна из отраслей клинической медицины. Она изучает свойства различных факторов искусственного и природного происхождения и их влияние на человеческий организм. Это совокупность методов лечения заболеваний с помощью физического воздействия: электрического тока, магнитного излучения, тепла, воздуха, света и т. д, сообщает Vapeadept.

Современная физиотерапия включает большой диапазон мероприятий. Самые популярные виды:

Аэроионотерапия. Процедура предусматривает воздействие на организм воздухом с положительно и отрицательно заряженными частицами. В дерматологии этот метод помогает нормализовать обменные процессы, снять воспаление, ускоряет процесс регенерации клеток.

Дарсонвализация. Процедура проводится с использованием специального оборудования. Переменные токи воздействуют на организм пациента. За счет этого улучшается микроциркуляция крови, уменьшается визуализация трофических расстройств, снижаются болевые ощущения.

Магнитотерапия. Во время сеанса на организм пациента воздействует постоянное или переменное магнитное поле. Процедура обеспечивает противоотечный эффект, снимает воспаления, обезболивает и запускает ускорение регенерации поврежденных тканей.

Механотерапия. В данном случае применяется ультразвук. При воздействии на организм он вызывает механические, тепловые и физико-химические эффекты. В результате такого микромассажа улучшаются метаболизм тканей и регенерация.

Светолечение. Во время сеанса на организм пациента воздействуют инфракрасные и УФ-лучи. После процедуры ускоряются физико-химических реакции, регенерация тканей, улучшается микроциркуляция.