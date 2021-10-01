Самые популярные виды физиотерапи

Физиотерапия – это одна из отраслей клинической медицины. Она изучает свойства различных факторов искусственного и природного происхождения и их влияние  на человеческий организм. Это совокупность методов лечения заболеваний с помощью физического воздействия: электрического тока, магнитного излучения, тепла, воздуха, света и т. д, сообщает Vapeadept.

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Современная физиотерапия включает большой диапазон мероприятий. Самые популярные виды:

  • Аэроионотерапия. Процедура предусматривает воздействие на организм воздухом с положительно и отрицательно заряженными частицами. В дерматологии этот метод помогает нормализовать обменные процессы, снять воспаление, ускоряет процесс регенерации клеток.
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  • Дарсонвализация. Процедура проводится с использованием специального оборудования. Переменные токи воздействуют на организм пациента. За счет этого улучшается микроциркуляция крови, уменьшается визуализация трофических расстройств, снижаются болевые ощущения.
  • Магнитотерапия. Во время сеанса на организм пациента воздействует постоянное или переменное магнитное поле. Процедура обеспечивает противоотечный эффект, снимает воспаления, обезболивает и запускает ускорение регенерации поврежденных тканей.

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  • Механотерапия. В данном случае применяется ультразвук. При воздействии на организм он вызывает механические, тепловые и физико-химические эффекты. В результате такого микромассажа улучшаются метаболизм тканей и регенерация.
  • Светолечение. Во время сеанса на организм пациента воздействуют инфракрасные и УФ-лучи. После процедуры ускоряются физико-химических реакции, регенерация тканей, улучшается микроциркуляция.
  • Лазеротерапия. Во время процедуры на ткани влияют электромагнитные колебания разной интенсивности. За счет этого активизируются ферментные системы, снижается болезненность, отечность, уменьшаются воспаления.
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Теги: медицина

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