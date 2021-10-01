Цена на газ в Европе приблизилась к рекордным $1200

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в очередной раз установила рекорд. Впервые за всю историю она составляет почти 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, сообщает РБК-Украина.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросло до 1199,44 доллара за 1 тысячу кубометров или 100 евро за 1 МВт.ч.

Между тем, еще вчера вечером цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов.

Стоит отметить, что такие повышения цен в последние недели связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и отказом российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Автор: Мария Кучерявец