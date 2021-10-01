Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР, сообщает Укринформ.

Об этом сообщили в Посольстве Китая в Украине.

"В поздравительной телеграмме Президент Зеленский высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействии климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики" , - говорится в сообщении.

Президент Украины в поздравлении также подчеркнул, что украинская сторона придаёт большое значение отношениям с Китаем и настроена совместными усилиями содействовать наполнению украинско-китайского взаимодействия новым практическим содержанием.

Кроме того, Зеленский пожелал Китаю процветания, а дружественному китайскому народу - стабильности и мира.

День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября.