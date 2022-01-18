Трудно представить себе кухонный шкаф, где бы в коробке для специй ни лежал лавровый лист. И это совсем не удивительно, ведь он является достаточно универсальным и используется во многих блюдах, сообщает Обозреватель.

Впрочем, очень часто бывает так, что хозяйки бездумно кладут эту приправу в каждый суп или закуску, а потом удивляются почему те вышли вяжущими или заметно горькими на вкус. А все потому, что даже такая простая специя имеет свои тонкости и секреты.

Главные правила использования лаврового листа и с какими блюдами оно точно не "подружится".

Запрещено класть специю в готовые блюда. Это на случай того, если не хотите почувствовать весь спектр горьких ноток.

Листья нужно вынимать сразу по окончанию приготовления. По той же причине, что и в предыдущем случае.

Соотношение жидкости и лавровых листьев: на 1 л не более 1-2 листочка.

Блюда, которые трудно представить без лаврового листа

Густые супы. Приправу нужно добавить за 10 минут до готовности, а после окончания приготовления обязательно вынуть. Жидкие супы. Практически все то же, что и в предыдущем случае, но класть специю нужно за 5 минут до готовности. Мясной бульон. Листочки нужно положить за 15-20 минут до готовности. Тушеные мясные блюда. Добавляют лавр, как правило, в самом начале приготовления. По окончанию можно вынуть. Жареные овощные блюда. Добавить приправы аж в самум конце приготовления. Тушеные овощные блюда. Добавляются листья в начале приготовления, но не дольше, чем на 15 минут. Запеченные овощные. А здесь лучше лаврового листья и не придумаешь. Для дополнительного аромата можно использовать в любом виде. Заготовки на зиму: маринады, квашеные и соленые блюда.

Немного объяснения: если передержать, либо не вынуть лавровый лист из блюда, из него начнут выделяться насыщенные эфирные масла, которые сделают еду резкой и приторной.

Блюда, которые испортит лавровый лист