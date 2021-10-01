Будет ли дефицит грузовиков МАЗ в Украине

Как известно, из-за последствий пандемии короновируса и кризиса с полупроводниковой продукцией, многие производители в т.ч. и тяжелых грузовиков столкнулись с дефицитом и задержкой производства продукции, сообщает Autoconsulting.

Не стал исключением и белорусской производитель грузовиков МАЗ. Однако, в компании не только решают вопрос с поставками, но и готовят интересную новинку.

Как рассказал директор компании ТД «МАЗ-Украина» Андрей Власенко, на сегодня, как и у других производителей, есть определенный дефицит продукции МАЗ.

«Пока не идет речь о создании больших складов в Украине, наша главная задача на сегодня – удовлетворить спрос наших клиентов», - говорит Андрей Власенко .

Уже в октябре-ноябре этого года МАЗ сможет удовлетворить спрос украинских компаний-застройщиков на заказанные шасси, что положительно скажется на поставках спецтехники.

В следующем году МАЗ планирует начать поставки в Украину кронов собственного производства с овоидным сечением. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в Украину грузовиков МАЗ нового сегмента, которые буквально недавно были представлены в Беларуси. Речь идет о малотоннажном грузовике МАЗ 365120 полной массой 7,5 т и грузоподъемностью 4,5 т. Это открывает для техники МАЗ новый сегмент в Украине! Ожидается, что уже в скором времени новинку представят и в нашей стране.

Ну а тем временем, на проходящей в Кропивницком выставке АгроЭкспо МАЗ представил популярные у аграриев модели самосвалов.

В частности, на выставке показали популярный 3-х осный аграрный самосвал с боковой разгрузкой на 2 стороны МАЗ 6501С9.

Был и 19-тонный самосвал МАЗ 555026 с объемом кузова 12,5 куб м. Грузовик также может работать и в составе автопоезда полной массой 37 т.

Самосвал МАЗ 5550С3 был представлен и на стенде дилера МАЗ кременчугской компании «Альфатекс». МАЗ 5550С3 имеет объем платформы 8,4 куб м и грузоподъемность 12 т.

Также на стенде «засветился» 10-тонный самосвал с трехсторонней разгрузкой МАЗ 4371 с кузовом производства украинской компании «Техкомплект».

Напомним, что по итогам 8 месяцев 2021 года техника МАЗ в Украине лидирует по объемам продаж и занимает 22% рынка с положительной динамикой продаж +60% по сравнению с предыдущим годом.