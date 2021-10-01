"Антонов" переплачивает за заправку своих самолетов

Миллионные переплаты на закупки горючего на «Авиалинии Антонова». Одна из крупнейших в мире компаний по перевозке грузов, созданная на базе легендарного самолетостроительного предприятия «Антонов», теряет большие деньги на обычном обеспечении своей же работы, сообщает Радио Свобода.

Согласно контрактам, которые «Схемы» получили в свое распоряжение, «Антонов» закупал топливо в менее трех компаний дороже аналогичных предложений. Учитывая объемы закупок, переплата исчисляется миллионами. Более того, одна из этих компаний предоставляет услуги в оккупированном Россией Крыму.

«Схемы» продолжают цикл материалов о заработке с помощью коррупционных схем на крупных государственных активах. И на этот раз пытаются узнать, кто и как зарабатывает на ГП «Антонов», предприятии, где недавно президент Зеленский проводил свою пресс-конференцию и рассказывал, что у «Антонова» заказали три самолета для украинской армии.