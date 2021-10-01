Украина перешла на электронные больничные: подробности

С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине начинают действовать электронные больничные, сообщает Сегодня.

Об этом заявили министр социальной политики Марина Лазебная и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Федорова, отныне все больничные будут только в электронном виде, а это актуально во время пандемии.

"Не будет вообще бумажной волокиты, во многих жизненных ситуациях не нужно будет приходить в больницу, чтобы закрыть больничный, а это избежание дополнительных лишних контактов" , – говорит Федоров.

Влияет это и на безопасность данных, так как ни пенсионный фонд ни работодатель не смогут увидеть чем болел человек и какие у него проблемы.

Как это работает

Человек идет к врачу, он делает медицинскую запись, а затем на телефон пациента приходит смс о том, что открывается электронный больничный.

После этого эту информацию получает Пенсионный фонд и человек получает второе смс об открытии электронного больничного.

Через Пенсионный фонд открытие листка нетрудоспособности будет видеть и работодатель.

Закрывается такой больничный тоже в электронном режиме, поэтому если вам не нужен повторный осмотр – в больницу второй раз идти не нужно.

Никаких данных не нужно передавать и на работу, их там получат автоматически.

В чем преимущество электронных больничных

По словам Лазебной, получение выплат по обычному, бумажному больничному предполагало не только прием у врача и очередь за печатью, а иногда и визит в органы Пенсионного фонда, чтобы получить справку о стаже.

Затем этот листок необходимо было привезти в кадровую службу и бухгалтерию, если срок нетрудоспособности продолжался, а человек несколько ограничен в передвижении, то выплаты по нему приходилось откладывать.

"Новая система устраняет все эти сложности, оформление документов с этого времени происходит автоматически", – рассказала министр.

Поэтому люди будут получать выплаты без лишних задержек, открытие и закрытие листка нетрудоспособности работодатель видит сразу.