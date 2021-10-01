Украина перешла на электронные больничные: подробности
С сегодняшнего дня, 1 октября, в Украине начинают действовать электронные больничные, сообщает Сегодня.
Об этом заявили министр социальной политики Марина Лазебная и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина 24".
По словам Федорова, отныне все больничные будут только в электронном виде, а это актуально во время пандемии.
"Не будет вообще бумажной волокиты, во многих жизненных ситуациях не нужно будет приходить в больницу, чтобы закрыть больничный, а это избежание дополнительных лишних контактов", – говорит Федоров.
Влияет это и на безопасность данных, так как ни пенсионный фонд ни работодатель не смогут увидеть чем болел человек и какие у него проблемы.
Как это работает
Человек идет к врачу, он делает медицинскую запись, а затем на телефон пациента приходит смс о том, что открывается электронный больничный.
После этого эту информацию получает Пенсионный фонд и человек получает второе смс об открытии электронного больничного.
Через Пенсионный фонд открытие листка нетрудоспособности будет видеть и работодатель.
Закрывается такой больничный тоже в электронном режиме, поэтому если вам не нужен повторный осмотр – в больницу второй раз идти не нужно.
Никаких данных не нужно передавать и на работу, их там получат автоматически.
В чем преимущество электронных больничных
По словам Лазебной, получение выплат по обычному, бумажному больничному предполагало не только прием у врача и очередь за печатью, а иногда и визит в органы Пенсионного фонда, чтобы получить справку о стаже.
Затем этот листок необходимо было привезти в кадровую службу и бухгалтерию, если срок нетрудоспособности продолжался, а человек несколько ограничен в передвижении, то выплаты по нему приходилось откладывать.
"Новая система устраняет все эти сложности, оформление документов с этого времени происходит автоматически", – рассказала министр.
Поэтому люди будут получать выплаты без лишних задержек, открытие и закрытие листка нетрудоспособности работодатель видит сразу.