Электропикап Rivian R1T прошел проверку "Воротами ада"

На самой сложной трассе для внедорожников неподалеку от городка Моаб, где обычно собираются любители экстремального off-road, прошел "проверку боем" серийный электрический пикап Rivian R1T. Скалы и сложный рельеф не стали преградой для новинки, сообщает Обозреватель.

В прошлом месяце стартовал долгожданный серийный выпуск пикапа Rivian R1T на электротяге. И вот новинка уже отправилась покорять самую сложную внедорожную трассу в штате Юта, которую давно облюбовали любители острых ощущений.

Rivian преодолевает сложную трассу в Моабе. Источник: carscoops.com

Если "Зеленый ад" Нюрбургринга считается Меккой для всех поклонников спортивных автомобилей, то для фанов off-road таким местом можно смело назвать "Ворота ада", уникальное творение природы неподалеку городка Моаб. Причудливый рельеф стал прекрасным местом для тестирования внедорожников и собственных нервов.

Напомним, что Rivian R1T имеет в своем арсенале мощную раму, четыре электромотора суммарной мощностью 835 л.с. и тяговую батарею, которая позволяет преодолеть на одной зарядке до 500 км. На разгон до первой "сотни" пикапу требуется всего 4,9 с, а максимальная скорость достигает 201 км/ч.

На видео хорошо видно, что автомобиль не имеет никаких доработок помимо предлагаемого в качестве опции ($1800) комплекта внедорожных шин на 20-дюймовых дисках. Благодаря хорошей геометрической проходимости и длинноходной подвеске преодоление "Ворот ада" для Rivian R1T оказались сложной, но вполне выполнимой задачей. Стоит также отметить, что это первый и пока единственный серийный автомобиль без специальной подготовки, который смог пройти такое испытание.