В киевской гимназии вспыхнул пожар
Сегодня, 1 октября, в 10:05 поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий в Дарницком районе. Эвакуировали 1500 детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"В 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. До прибытия спасателей администрацией было проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 10:35, погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.