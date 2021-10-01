В киевской гимназии вспыхнул пожар

Сегодня, 1 октября, в 10:05 поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий в Дарницком районе. Эвакуировали 1500 детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. До прибытия спасателей администрацией было проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса" , - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 10:35, погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.