Сода, перекись, лимон: можно ли отбелить зубы в домашних условиях

При домашнем отбеливании можно легко повредить зубы. Ни в коем случае нельзя использовать лимон, соду и перекись водорода. Этими средствами вы можете сильно повредить собственную эмаль. А еще это может привести к раздражению десен, которые впоследствии начнут кровоточить, сообщает Clutch.

Однако домашнее отбеливание можно сделать профессиональным, но под контролем вашего стоматолога. Он может предложить вам специальные капы, которые изготавливаются индивидуально под форму ваших зубов и челюстей. В середину капы накладывается специальное вещество, подобное вашей пасте, и одевается на ночь. Но, помните, что именно врач должен выбирать отбеливающее вещество. Эффект от этого отбеливания небольшой, но действенный и безопасный.

Сегодня, в стоматологических кабинетах предлагают различные варианты отбеливания зубов. Имея целью коммерческую выгоду. Поэтому в клиниках лучше всего делать профессиональную гигиену полости рта. Она не влияет на толщину эмали и не повреждает ее, почти не имеет противопоказаний к проведению.

Некоторые стоматологи называют профессиональную чистку зубов отбеливанием. Потому что одним из преимуществ является то, что ваши зубы могут стать на тон светлее. Ведь, когда врач снимает биопленку, эмаль начинает сиять и выглядеть здоровой.

Всем людям, желающим сделать отбеливание, сначала нужно сделать профессиональную чистку ротовой полости. Во-первых, благодаря чистке они, возможно, смогут достичь желаемого результата. Во-вторых, отбеливание можно делать только на идеально здоровых зубах.

Сохранить зубы белыми можно, если ограничить потребление некоторых продуктов:

Вино. Темные пятна от вина можно заметить на зубах уже после одного бокала.

Ягоды. Употребление ярких фруктов или ягод влияет на эмаль из-за сильных и ярких пигментов в своем составе.

Табак. Сигареты содержат в своем составе никотин и смолу, что может привести к появлению желтых или коричневых пятен.

Сладкая еда. Самый большой враг не только для эмали, но и для здоровья зубов. Сахар провоцирует заболевание кариесом.

Поэтому нужно быть осторожными со всеми продуктами, которые влияют на цвет эмали, а особенно с теми, которые причиняют вред. Для этого достаточно чистить зубы сразу после употребления продуктов из этого списка, и других пигментированных продуктов.