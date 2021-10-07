Убираем живот с фитболом: 3 упражнения для красивого пресса

Осень набирает обороты, и наш организм на это тоже реагирует. Активность уменьшается, а из-за холода мы начали готовиться к зиме и откладывать жирок. Пора с этим бороться. Как именно – читайте далее в нашем материале, сообщает 24 Канал.

Фитнес-тренер Кирилл Торос настойчиво рекомендует не снижать свою активность в холодное время года и показал эффективные упражнения для пресса. Наши мышцы привыкают к нагрузке, поэтому их всегда нужно "удивлять": либо менять рабочие веса, или угол нагрузки, или просто заменить упражнения. Поэтому для разнообразия попробуйте поработать над плоским животом с фитболом.

Короткая домашняя тренировка на пресс с фитболом

Классические скручивания, лежа спиной на фитболе (фитбол помогает дополнительно растянуть мышцы живота): 14 – 16 повторений; Скручивания, держа над головой фитбол (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений; Скручивания положению ног на фитболе (отрывайте от пола только лопатки): 14 – 16 повторений.

Гайд с тренировки

Выполняйте упражнения одно за другим;

Количество повторений: 14 – 16;

Количество подходов – 3 на каждое упражнение;

Отдых между подходами – 30 секунд.

Совет от тренера: обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и разминку после нее.