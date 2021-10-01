Правительство разрабатывает закон об амнистии в ОРДЛО

Украинское правительство уже начало подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий. В частности, в нем будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов. Об этом, ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября, но правительство уже начало работу над законопроектом о процедурах.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было" , - заявил Резников.

Отметим, конвалидация означает процедуру признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях, таких, как свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Автор: Илона Свиридова