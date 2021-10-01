В "Дії" появятся три новых сервиса

В "Дії" появятся три новых сервиса
Фото: sluga-narodu.com

Власть анонсировала новые сервисы в портале "Дія". Появится возможность получения электронного судебного решения, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила руководительница проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова на "Х Ежегодном судебном форуме".

По ее словам, появятся такие новые сервисы:

  • можно будет получать сообщение о судебном заседании, в котором гражданин участвует,
  • возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении,
  • получение электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.

Автор: Анастасия Рокитна

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