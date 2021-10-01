В "Дії" появятся три новых сервиса
Власть анонсировала новые сервисы в портале "Дія". Появится возможность получения электронного судебного решения, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила руководительница проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины Оксана Литвинова на "Х Ежегодном судебном форуме".
По ее словам, появятся такие новые сервисы:
- можно будет получать сообщение о судебном заседании, в котором гражданин участвует,
- возможность уплаты штрафа по постановлению об административном правонарушении,
- получение электронного судебного решения, которое можно будет валидировать или подавать в органы государственной власти в электронном формате.
Автор: Анастасия Рокитна