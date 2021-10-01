30-секундная поза из йоги, которая улучшит осанку и гибкость позвоночника

Изгибы назад не только полезны для здоровья позвоночника, но также помогают раскрыть грудь и улучшить осанку. Один из прогибов, особенно удобный для новичков и суперэффективный, – это поза кобры (или бхуджангасана на санскрите), сообщает WomanEL.

Как улучшить осанку с помощью йоги, Фото: pexels.com

Инструктор по йоге и тренер по здоровью Хуанины Кочер рассказала о том, как её выполнить самостоятельно:

Лягте на живот. Поместите ладони под плечи. Подтяните локти к телу. Держа локти согнутыми, прижмите ступни, ноги и бедра к коврику и на вдохе приподнимите грудь. Смягчите плечи вниз и назад, чтобы грудь раскрылась. Выдохните и медленно опуститесь на коврик. Повторяйте в течение 30 секунд.

Советы и модификации

Используйте силу нижней части тела, чтобы оторвать грудь от пола, а не силу рук.

Когда ваша грудь приподнята, попробуйте на мгновение оторвать руки от коврика, чтобы убедиться, что вы задействуете правильные мышцы.

Чтобы облегчить эту позу, вы можете положить руки на стул или скамейку, поставив ступни на пол.

Чтобы усложнить, можно подвести руки немного вперед и выпрямить их.

Каковы преимущества?

Поза кобры с легким прогибом назад отлично подходит для укрепления и увеличения гибкости позвоночника, а также для раскрытия груди и плеч. Это делает её эффективной для улучшения осанки, плюс аспект открытия сердца означает, что она также отлично подходит для сердечной чакры. За счет задействования нижней части тела «Кобра» также прорабатывает ягодичные мышцы.

Вы можете делать это упражнение в любое время, когда почувствуете необходимость растянуть спину и открыть грудь (например, после того как вы часами просидели за компьютером).