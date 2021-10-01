Разумков не исключил, что может лишиться депутатского мандата

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии, Разумков ответил:

"Я сегодня являюсь внефракционным, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными — не всегда это получается".