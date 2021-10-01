Экс-арбитра УПЛ тяжело ранили из ружья
Экс-арбитр Украинской Премьер-лиги Андрей Лисаковский был ранен из огнестрельного оружия и находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в Одессе, сообщает УНИАН.
Об этом в Facebook сообщил журналист Всеволод Непогодин.
По его словам, Лисаковский "пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом".
Также известно, что 46-летний Лисаковский находится в коме. Ему удалили селезнеку, провели операцию на сердце, плевральной полости легкого и кишечнике.
Андрей Лисаковский: что о нем известно
- Андрей Лисаковский играл в футбол как на любительском, так и на профессиональном уровне. Он является воспитанником одесского "Черноморца", выступал за "Николаев", калининградскую "Балтику", молдавские "Тилигул" и "Агро" и ряд других команд.
- Карьеру футболиста он завершил в 2002 году, и в том же году дебютировал в качестве арбитра.
- Лисаковский работал сперва на матчах любительских турниров, затем во Второй лиге, в Первой лиге, а в 2013 году дебютировал в УПЛ в матче "Таврия" - "Заря".
- Андрей Лисаковский - сын советского футболиста Анатолия Лисаковского