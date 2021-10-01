Экс-арбитра УПЛ тяжело ранили из ружья

Экс-арбитр Украинской Премьер-лиги Андрей Лисаковский был ранен из огнестрельного оружия и находится в критическом состоянии. Инцидент произошел в Одессе, сообщает УНИАН.

Об этом в Facebook сообщил журналист Всеволод Непогодин.

По его словам, Лисаковский "пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом".

Также известно, что 46-летний Лисаковский находится в коме. Ему удалили селезнеку, провели операцию на сердце, плевральной полости легкого и кишечнике.

Андрей Лисаковский: что о нем известно