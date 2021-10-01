10-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание
В украинской футбольной Премьер-лиге 1-3 октября пройдут матчи очередного игрового дня. 10-й тур первенства начнется в первый день месяца матчем в Мариуполе, сообщает Обозреватель.
Центральным, безусловно, является противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кроме того, выделяется встреча черниговской "Десны" и луганской "Зари".
Традиционно любители футбола смогут поддержать любимые команды у экранов телевизоров благодаря трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию календарь и расписание 10-го тура.
Премьер-лига Украины. 10-й тур
1 октября (пятница)
19:00. "Мариуполь" – "Рух", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Алексей Деревинский
2 октября (суббота)
14:00. "Колос" – "Черноморец", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Арбитр VAR: Николай Балакин
19:30. "Ворскла" – "Ингулец", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко
3 октября (воскресенье)
14:00. "Верес" – "Александрия", "Футбол 1"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Заря" – "Десна", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Максим Козыряцкий
17:00. "Металлист-1925" – "Минай", "Футбол 1"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Динамо" – "Шахтер", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор
Арбитр VAR: Катерина Монзуль