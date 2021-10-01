10-й тур УПЛ: где смотреть, календарь, расписание

В украинской футбольной Премьер-лиге 1-3 октября пройдут матчи очередного игрового дня. 10-й тур первенства начнется в первый день месяца матчем в Мариуполе, сообщает Обозреватель.

Центральным, безусловно, является противостояние киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кроме того, выделяется встреча черниговской "Десны" и луганской "Зари".

Традиционно любители футбола смогут поддержать любимые команды у экранов телевизоров благодаря трансляциям на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию календарь и расписание 10-го тура.

Турнирная таблица Премьер-лиги. Источник: УПЛ

Премьер-лига Украины. 10-й тур

1 октября (пятница)

19:00. "Мариуполь" – "Рух", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Алексей Деревинский

2 октября (суббота)

14:00. "Колос" – "Черноморец", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Ярослав Козык

17:00. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Арбитр VAR: Николай Балакин

19:30. "Ворскла" – "Ингулец", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Сергей Бойко

3 октября (воскресенье)

14:00. "Верес" – "Александрия", "Футбол 1"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Заря" – "Десна", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

Арбитр VAR: Максим Козыряцкий

17:00. "Металлист-1925" – "Минай", "Футбол 1"

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Динамо" – "Шахтер", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор

Арбитр VAR: Катерина Монзуль