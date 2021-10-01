Леди Гага поразила безупречным образом на презентации альбома

Знаменитая певица Леди Гага, которая в этом году приковывает к себе особое внимание фанатов, недавно представила свой новый мини-альбом с джазовыми мотивами. На презентацию эпатажная знаменитость надела роскошное платье с перьями, сообщает 24 Канал.

Своим каждым появлением Леди Гага демонстрирует бунтарский стиль. Все ее концертные образы становятся воплощением неземных фантазий звезды. Впрочем, для презентации своего альбома она выбрала изысканный наряд, который подчеркнул ее женственность.

Мини-альбом, который называется Love for Sale, Леди Гага записала с Тони Беннеттом. На презентацию она прибыла в черном платье от бренда Elie Saab. Изделие состоит из трикотажного верха в рубчик с черными перьями и юбки плиссе длины макси. Платье довершил черный минималистичный пояс на талии.

Фото из инстаграма

Знаменитость во время концерта, на котором исполнила несколько своих песен и спела в дуэте с Тони Беннетом, примерила еще 2 роскошные платья. Она надела блестящее черное платье и золотистое платье с перьями.

Фото из инстаграма