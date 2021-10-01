Электронные больничные: кто сможет получить бумажный вариант
Четыре группы лиц будут продолжать получать бумажные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, несмотря на переход с 1 октября на электронную систему, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, первая группа – это те, кто оформил больничные до 1 октября.
Вторая группа - те, у кого истек срок возможности внести изменения в медицинское заключение.
"В таких случаях это будет рассматриваться на базе врачебной консультативной комиссии и подписываться непосредственно руководителем учреждения", - пояснил министр.
Третья группа - это те, у кого будет возникать техническая проблема и в течение 7 дней не будет возможности оформить электронный больничный.
Четвертая группа – это те, кто оформляет справку на получение больничного по форме № 147/о при рождении ребенка.
"Есть проблема, когда для незастрахованного лица при рождении ребенка выдается справка по форме № 147/о на неэлектронный больничный. Это исключительно юридический процесс", - отметил министр.