Электронные больничные: кто сможет получить бумажный вариант

Четыре группы лиц будут продолжать получать бумажные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, несмотря на переход с 1 октября на электронную систему, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, первая группа – это те, кто оформил больничные до 1 октября.

Вторая группа - те, у кого истек срок возможности внести изменения в медицинское заключение.

"В таких случаях это будет рассматриваться на базе врачебной консультативной комиссии и подписываться непосредственно руководителем учреждения" , - пояснил министр.

Третья группа - это те, у кого будет возникать техническая проблема и в течение 7 дней не будет возможности оформить электронный больничный.

Четвертая группа – это те, кто оформляет справку на получение больничного по форме № 147/о при рождении ребенка.