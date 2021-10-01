Honda займётся разработкой летающих автомобилей и ракет

Компания Honda объявила о планах на протяжении следующих шести лет потратить $45 млрд на исследования и разработки по трём ключевым направлениям. Это электрические летательные аппараты с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL), робототехника и даже ракеты, сообщает 3Dnews.

По проекту eVTOL планируется разработка летающих автомобилей. По задумке Honda, такие транспортные средства получат гибридную силовую установку с электрическим мотором, что позволит им преодолевать значительные расстояния. В частности, называется цифра в 400 километров.

Летающие автомобили планируется использовать в рамках нового сервиса воздушного такси. Решение о коммерческом запуске такой платформы будет принято до 2025 года, а необходимые разрешения для эксплуатации службы могут быть получены к 2030-му.

Подразделение робототехники займётся созданием передовой роборуки, способной эффективно захватывать различные предметы и выполнять точные действия. Предполагается, что управлять такой роботизированной рукой пользователь сможет дистанционно при помощи шлема виртуальной реальности и специальной перчатки.

Наконец, ещё одно подразделение будет разрабатывать ракеты многократного использования. Такие носители теоретически могут быть использованы для вывода небольших спутников на низкие околоземные орбиты и организации на их основе всевозможных сервисов, например, для подключённых автомобилей.