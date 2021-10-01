В России масштабный пожар, который тушат с воздуха

Пожар начался на складе в Новой Москве, где хранятся изоляционные материалы. Есть угроза перехода огня на соседний склад. К тушению привлекли авиацию, сообщает ТАСС.

"Из-под кровли наблюдается открытое горение, идет черный густой дым" , - сказал собеседник агентства.

По информации источника, на складе началось обрушение. Существует угроза перехода огня на такой же большой склад, который стоит почти вплотную.

На место ЧП для тушения пожара попросили прислать авиацию. Пожару присвоен второй из пяти номер сложности. Общая площадь склада - 5 тыс. кв. метров, площадь возгорания устанавливается.

СМИ сообщают, что пожар уже локализован.

