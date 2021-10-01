Голкипер "Айнтрахта" пострадал во время матча (видео)

Голкипер немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп пострадал во время выездного матча команды в Лиге Европы против бельгийского "Антверпена", сообщает УНИАН.

Фанаты бельгийского клуба во время матча жгли пиротехнику и бросали ее на поле. Одна из петард упала прямо возле голкипера "Айнтрахта".

Трапп располагался спиной к воротам, следил за игрой и не видел, что петарда упала совсем рядом. В итоге она взорвалась у него под ногами.

Голкипер упал на газон, а врачам пришлось на протяжении нескольких минут оказывать ему помощь. К счастью, Трапп пострадал не сильно и смог продолжить матч.

Как сообщает RTL, УЕФА расследует данный инцидент, а "Антверпену" грозит серьезный штраф.

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