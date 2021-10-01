Леся Никитюк ошеломила фигурой в экстра-мини

Телеведущая Леся Никитюк не упускает возможности продемонстрировать свои длинные ноги и стройную фигуру. Модельные параметры звезды позволяют ей носить весьма соблазнительные наряды - как, например, ультракороткое красное платье, сообщает РБК-Украина.

Горячими кадрами в эффектном наряде Леди Ле поделилась в Instagram.

Она позировала перед камерой в блестящем красном мини-платье с глубоким декольте и обнаженной спиной, а также туфлях со шнуровкой на шпильке.

фото: instagram.com/lesia_nikituk

Автор: Марина Настевич