Рынку земли 3 месяца. Как и почем можно продать участок

Рынок земли в Украине запустили 1 июля – ровно три месяца назад. Сейчас цены за гектар составляют от 22 тыс. грн до 60 тыс. грн. По словам экспертов, рынок земли оживляется и это объясняется тем, что рынок покупки-продажи сельхозземель для украинцев новый и людям нужно к нему привыкнуть. Участки уже можно продать на госплатформе ProZorro.Продажи, сообщает Обозреватель.

О том, сколько земельных участков продали, какова средняя цена, где и как купить – читайте далее в материале.

На данный момент заключено 23710 сделок. По количеству оформлений лидирует Кировоградская, Харьковская и Полтавская области, об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Количество земельных сделок в Украине. Источник: Министерство аграрной политики и продовольствия

Так, за 3 месяца подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 5093 нотариусов.

"Всего заявлений – 5720, из них согласовано 5057, в очереди на рассмотрение – 3, отказ получили 660. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме" , – говорится в сообщении Минагрополитики.

Как рассказал ранее доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский, цены сделок сейчас стабилизируются в среднем на уровне 35 тыс. грн за гектар.

"Преимущественно, сделки заключаются в промежутке 22-60 тыс. грн за гектар. Все зависит от участка" , – подсчитал эксперт.

Как продать и купить землю – новшество от Прозорро

Электронная аукционная система Прозорро.Продажи объявила о проведении торгов по аренде государственной и коммунальной земли сельскохозяйственного назначения, а также продажи и аренды земель несельскохозяйственного назначения. Так, победителем земельных торгов становится участник, который во время аукциона (будет три раунда) предложил самую высокую цену.

Кто и какую землю может купить или арендовать?

арендовать землю – физические или юридические лица любую площадь и любые земучастки;

покупать землю сельхозназначения – до 2024 году лишь украинцы и только физлица (не более 100 га в одни руки);

– до 2024 году лишь украинцы и только физлица (не более 100 га в одни руки); покупать другие земли – физические или юридические лица с учетом ограничений Кодекса.

Инструкция, как продать землю. Источник: Прозорро.Продажи

Объявления о продаже участков украинцы размещают или на специализированных сервисах (KupiPai, Uland, "Доброзем"), или на сайтах для "торговли с рук" (OLX, dom.ria.com, 4sg.com.ua).

Важно помнить, что для заключения сделки с покупателем нужна проверка нотариуса. Он обязан подтвердить личность покупателя, уточнить, не превышены ли лимиты на владение землей и т.д.

Расчет возможен только в безналичной форме. К тому же покупателю придется документально подтвердить происхождение средств.

При всем этом рынком земли в Украине в целом недовольны очень много граждан. По данным исследования Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 37% украинцев придерживаются мнения, что земля не может быть объектом купли-продажи.

В то же время 53% людей поддерживают рынок земли. Так, на Юге и Востоке Украины значительно больше тех, кто утверждает, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи: на Востоке так считают 42% жителей, на Юге – 45%, в Центре – 39%, а на Западе – 26%.

Рынок земли был запущен 1 июля. Стоит отметить, до 2024-го покупать землю могут лишь физлица-граждане Украины. Также закон запрещает покупать землю иностранцам. С 2024 года землю смогут покупать и юрлица, а вопрос касательно продажи земли гражданам других стран будут решать на общенациональном референдуме.

Цены в будущем взлетят – земля заменит недвижимость?

В Украине уже в 2026-2027 годах за гектар земли будут предлагать $5 тыс. (133 тыс. грн). Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, одна из ключевых причин прогнозируемого роста – покупка земли может стать альтернативой инвестициям в квартиры.

"Внутренний капитал ищет свое пристанище. Как только украинцы поймут, что земля – это интереснее, чем недвижимость, бум строительства закончится. Даже 100 га могут быть интересными для условного IT-специалиста, который живет в Лондоне, а здесь развивает стартап по выращиванию органической ягоды" , – сказал глава министерства.

В целом рынок земли в Украине развивается, но пока очень медленно. Однако по прогнозам, в будущем ситуация должна улучшиться, а количество сделок взлететь. К тому же, в нашей стране появляется все больше сервисов и платформ для купли и продажи земельных участков.