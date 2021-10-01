Google назвал самые популярные среди украинцев природные парки и заповедники

Google назвал самые популярные среди украинцев природные парки и заповедники

Компания Google сформировала рейтинг 10 самых популярных среди украинцев природных парков и заповедников. Так, самым популярным стало затопленное село Бакота, сообщает 24 Канал.

Рейтинг сделали на запрос Государственного агентства по развитию туризма. Его сформировали на основе запросов в поисковике Google за 9 месяцев 2021 года.

Самые популярные природные парки и заповедники:

  • Бакота (Хмельницкая область),
  •  Аскания-Нова (Херсонская область), 
  • Тустань (Львовская область),
  •  озеро Синевир (Закарпатская область), 
  • Голубые озера (Черниговская область), 
  • Розовые озера, Лемурийское озеро (Херсонская область), 
  • Кинбурнская коса (Николаевская область), 
  • Джарылгач (Херсонская область), 
  • Санжейка (Одесская область), 
  • Шацкие озера (Волынская область).

найпопулярніші природні парки
Рейтинг самых популярных парков / Фото ГАРТ
Теги: туризм

Новости

analytics