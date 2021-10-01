Google назвал самые популярные среди украинцев природные парки и заповедники
Компания Google сформировала рейтинг 10 самых популярных среди украинцев природных парков и заповедников. Так, самым популярным стало затопленное село Бакота, сообщает 24 Канал.
Рейтинг сделали на запрос Государственного агентства по развитию туризма. Его сформировали на основе запросов в поисковике Google за 9 месяцев 2021 года.
Самые популярные природные парки и заповедники:
- Бакота (Хмельницкая область),
- Аскания-Нова (Херсонская область),
- Тустань (Львовская область),
- озеро Синевир (Закарпатская область),
- Голубые озера (Черниговская область),
- Розовые озера, Лемурийское озеро (Херсонская область),
- Кинбурнская коса (Николаевская область),
- Джарылгач (Херсонская область),
- Санжейка (Одесская область),
- Шацкие озера (Волынская область).