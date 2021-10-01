Google назвал самые популярные среди украинцев природные парки и заповедники

Компания Google сформировала рейтинг 10 самых популярных среди украинцев природных парков и заповедников. Так, самым популярным стало затопленное село Бакота, сообщает 24 Канал.

Рейтинг сделали на запрос Государственного агентства по развитию туризма. Его сформировали на основе запросов в поисковике Google за 9 месяцев 2021 года.

Самые популярные природные парки и заповедники:

Бакота (Хмельницкая область),

(Хмельницкая область), Аскания-Нова (Херсонская область),

(Херсонская область), Тустань (Львовская область),

(Львовская область), озеро Синевир (Закарпатская область),

(Закарпатская область), Голубые озера (Черниговская область),

(Черниговская область), Розовые озера, Лемурийское озеро (Херсонская область),

(Херсонская область), Кинбурнская коса (Николаевская область),

(Николаевская область), Джарылгач (Херсонская область),

(Херсонская область), Санжейка (Одесская область),

(Одесская область), Шацкие озера (Волынская область).