В Киеве в воскресенье ограничат работу метро
Вечером 3 октября возможно ограничение в работе столичного метро в связи с проведением футбольного матча. Ограничение касается трех станций.
Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Киева.
«В связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена», - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры:
- «Дворец спорта»
- «Олимпийская»
- «Площадь Льва Толстого».