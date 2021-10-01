В Киеве в воскресенье ограничат работу метро

Вечером 3 октября возможно ограничение в работе столичного метро в связи с проведением футбольного матча. Ограничение касается трех станций.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Киева.

«В связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры: