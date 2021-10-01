Благодаря кому в мире знают об Украине: опубликован рейтинг

Большинство украинцев считают, что в мире знают про Украину благодаря братьям Кличко, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует опрос "Кто мы: портрет украинцев глазами украинцев", который провел "Украинский институт будущего".

Мэр Киева, лидер партии "УДАР", почетный и вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко занял первое место в рейтинге выдающихся людей, благодаря которым об Украине знают в других странах мира. Отвечая на вопрос "Благодаря кому в мире, по мнению граждан, знают об Украине?", за Виталия Кличко отдали свои голоса 55% опрошенных украинцев.

Второе место в рейтинге известных украинцев занял брат Виталия — Владимир Кличко. За него проголосовали 52% респондентов.

На третьем месте оказался известный футболист, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко — 42%.

В ТОП-10 всемирно известных украинцев вошли также певица Руслана — 32%, боксер Александр Усик — 30%, певица Джамала — 28%, Верка Сердючка (Андрей Данилко) — 22%, музыкант Кузьма Скрябин — 20%, боксер Василий Ломаченко — 19% и президент Владимир Зеленский — 15%.

Опрос проводился с 17 июня по 1 августа 2021 года среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 5000 респондентов методом face-to-fase по структурированной интерактивной анкете на планшете. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.