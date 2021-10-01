ABB представила быструю зарядку для электромобилей

Чтобы подпитать батарею на дополнительные 100 километров пробега, такой зарядной станции нужно всего три минуты, сообщает 24 Канал.

Шведско-швейцарская инжиниринговая компания ABB заявляет, что зарядный терминал Terra 360 является самой быстрой зарядной станцией в мире.

Зарядный терминал поддерживает одновременную зарядку четырех транспортных средств. На полную зарядку аккумулятора легкового автомобиля, независимо от модели, уйдет не более 15 минут, заявляют разработчики.

По плану ABB, еще до конца нынешнего года первые сверхбыстрые зарядные терминалы появятся в Европе, а в следующем году распространятся на США, страны Латинской Америки и Паназиатского региона.

Фото: зарядные станции ABB обещают лучшее время восстановления энергии для электрокаров / ABB

Asea Brown Boveri, более известная как ABB, разрабатывает зарядные терминалы с 2010 года и до сих пор продала более 406 тысяч устройств по всему миру.

Свою 360-киловаттную зарядку ABB называет самой мощной, хотя в 2019 году компания Repsol установила в испанской провинции Бискайя станцию ​​мощностью 400 киловатт, которая способна заряжать электрокары за 10 минут. Впрочем, ни один из серийных электрокаров до сих пор не поддерживает такую ​​мощность.

ABB Terra 360 больше соответствует возможностям современных электромобилей. Так, Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 и Genesis GV60 поддерживают зарядку от терминалов на 350 киловатт, так же как Cadillac Lyriq с батареей Ultium, которая позже будет и в других электрокарах концерна General Motors.