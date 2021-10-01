В Авдеевке обнаружили тайный арсенал с оружием и боеприпасами

В Авдеевке нашли тайник с гранатами, минами и гранатометами, оружие могло быть похищено в Крыму, сообщает Лига.net.

Тайник был обнаружен на территории гаражного кооператива в Авдеевке, Донецкая область. Изъято 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов, установка противотанковой управляемой ракеты и более 14 000 патронов разного калибра.

Тайник обнаружили в ходе проверки после получения информации, что в Донецкой области может присутствовать украденное оружие и боеприпасы, которые находились в Крыму на момент его оккупации.

Происхождение оружия и боеприпасов устанавливается, изъятые образцы направлены на экспертизу. Также следствие устанавливает лиц, причастных к незаконному хранению оружия.