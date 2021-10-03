Лунный календарь на неделю 4-10 октября

Согласно лунному календарю, самыми опасными и сложными днями, когда легко попасть под дурное влияние и поддаться соблазнам, будут вторник и суббота, сообщает Сегодня.

Подробный лунный календарь на начало октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 4-10 октября 2021 года.

Лунный календарь по дням на неделю 4-10 октября 2021 года

4 октября, понедельник – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

5 октября, вторник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

6 октября, среда – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние в 14:06. День всепрощения и планирования новых дел.

7 октября, четверг – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

8 октября, пятница – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

10 октября, воскресенье – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.