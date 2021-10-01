Самые робкие: 7 пород собак, которые не любят незнакомцев

Образ жизни владельца имеет огромное значение при выборе собаки. Например, малоподвижному человеку в маленьком жилье не рекомендуется заводить породы, которым необходима постоянная физическая активность, сообщает Профиль.

Некоторые питомцы имеют репутацию робких. Это означает, что они часто могут быть застенчивыми и не любить играть с другими животными или приветствовать незнакомцев в доме. Такие собаки, вероятно, не подойдут семьям с несколькими питомцами и людям, которые часто приглашают гостей. В списке представлены самые робкие породы, по версии Американского клуба собаководства.

Папийон

От природы эти собаки стесняются незнакомцев. Как правило, они уходят в безопасное, по их мнению, место, когда в дом приходят гости. Тем не менее папийоны могут стать более общительными, когда привыкнут к постоянно наведывающемуся другу или подруге владельца.

Немецкий дог

Нежный великан, не желающий находиться в центре внимания. Такие животными могут быть очень застенчивыми. Идеальная компания для них – хозяин и никто другой.

Йоркширский терьер

Крошечные собаки, которых может напугать окружающий их большой мир. Специалисты рекомендуют избегать больших скоплений людей и других животных во время прогулок на улице.

Визсла

Этих собак разводили для охоты. Возможно поэтому они могут быть застенчивыми и робкими при общении с незнакомцами и другими питомцами. Тем не менее в молодом возрасте их можно попробовать социализировать.

Мальтийская болонка

Уверенные в себе и общительные в собственном доме мальтийцы, могут быть очень робкими и нервными в незнакомых условиях. Они также с подозрением относятся к новым людям.

Акита-ину

Порода необычна тем, что может держать на расстоянии даже своих хозяев. Акиты очень независимы, не любят обниматься и могут с неподдельным страхом реагировать на приближение незнакомца.

Далматин

Не во всех случаях собаки этой породы застенчивы. Однако это очень чувствительные животные, которые легко обижаются и не всегда приветствуют незнакомцев. Если далматинец ведет себя робко, лучше вывести его из провоцирующей ситуации, так как эта застенчивость может перерасти в агрессию.