Украинский авторынок в сентябре показал 20%-ый рост продаж

Не смотря на начавшийся дефицит автомобилей, в сентябре дилеры смогли реализовать 9.3 тыс. новых легковых автомобилей и улучшить прошлогодний показатель на 20,3%, свидетельствуют данные по итогам продаж новых авто в сентябре 2021 года, сообщает Autoconsulting.

Однако, по сравнению с августом продажи возросли лишь на 10,5%, хотя во все года сентябрьские показатели обычно намного выше отпускного и праздничного августа.

Это говорит о том, что дилеры начали испытывать острый дефицит популярных моделей. И этим же объясняются и стремительные перестановки в группе лидирующих брендов.

Так, в сентябре на первое место вышла Toyota, дилеры которой сумели прибавить в продажах +22%. А вот в сети Renault явно был заметен дефицит по отдельным моделям и итоговый показатель оказался на уровне августовских продаж.

Очень активно торговали в сентябре и дилеры Volkswagen - в результате вышли на 4-е место на рынке и прибавили в продажах +21,7%. По этой же причине Mitsubishi смогла стать №5 в сентябре, нарастив реализацию на 18%. Увеличился и сбыт Hyundai (+26,7%) и сразу +3 позиции роста.

Страдали от дефицита и дилеры премиальных брендов, что привело к перестановкам в группе лидеров. Теперь самая популярная "тройка" в премиальном сегменте выглядит так: MB, BMW, Lexus. У них - приличный отрыв от остальных конкурентов.

Интересно, что пока особого дефицита не наблюдается у дилеров китайских автомобилей. Они из-за длинной логистики наполнили склады ранее, и пока им есть что продавать.

Суммарными усилиями всех операторов за 9 месяцев 2021 года уже было реализовано 76 тыс. автомобилей (+26,3%) и есть все шансы очень хорошо превзойти прошлогодний показатель и наконец преодолеть отметку в 100 тыс. авто за год.