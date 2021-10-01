Лилия Ребрик показала спортивный образ на тренировке

Телеведущая "Ранку з Україною" устроила мини-фотосессию в спортивном наряде и рассказала, каких правил здорового образа жизни придерживается, а какие – все еще пытается наладить, сообщает Сегодня.

Лилия Ребрик похвасталась великолепной фигурой, позируя в облегающих леггинсах и футболке. Но помимо стройного внешнего вида, звезда заботится и о здоровье своего тела. В Instagram Лилия Ребрик опубликовала серию фото, сделанных на открытой спортивной площадке.

С гимнастикой дружу, со спортзалом дружу, танцы обожаю и за бег понемногу берусь! – написала Ребрик.

Телеведущая призналась, что все равно для нее главными "китами" крепкого здоровья являются сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.