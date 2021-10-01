Кличко похвалил Усика за бой с Джошуа

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) способен вернуть себе пояса, которые он потерял после поражения от Александра Усика (19-0, 13 КО) 25 сентября. Эта неудача не ставит крест на карьере уроженца Уотфорда, а бросает ему новые вызовы, сообщает Обозреватель.

Такое мнение в интервью британскому телеканалу Sky Sports выразил легендарный Владимир Кличко. При этом он отметил, что его соотечественник уже вошел в историю бокса.

Владимир Кличко и Александр Усик. Источник: 24tv

"Усик творит историю. Начиная с 2012 года, когда он выиграл "золото" Олимпийских игр, затем выиграв все пояса в тяжелом весе, и вот сейчас став чемпионом в супертяжелом дивизионе. Он особенный. Джошуа брошен новый вызов. У него еще есть время. Нужно просто преодолеть возникшие трудности" , – сказал Владимир.

Усик и Джошуа должны провести реванш в феврале.

Усик донес до цели больше ударов, чем Джошуа

Напомним, Энтони Джошуа проиграл Александру Усику 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей – 112:117, 112:116, 113:115. Британец потерпел второе поражение на профессиональном ринге и потерял все чемпионские пояса.