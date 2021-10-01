Toyota выпустила на рынок электрический самокат

Модульный трехколесный электротранспорт ориентирован на пользователей, которым все равно на максимальную скорость, поэтому этот показатель в Toyota C+walk T ограничен скромной цифрой 10 км/ч, сообщает 24 Канал.

Toyota C+walk T – это трехколесный скутер с низкой плоской базой и компактной конструкцией, которая позволяет трансформировать его для различных нужд. Самокат можно приспособить под сиденье, ездить на нем стоя или приладить к отдельной тележке.

Еще в начале года Toyota анонсировала линейку электрического транспорта нового поколения и тогда еще безымянный C+walk T появлялся на официальных фотографиях. Теперь же Toyota не только раскрыла подробности об этом электрокаре, но и вывела его на рынок в Японии.

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C+walk T имеет длину, ширину и высоту 700 x 450 x 1210 мм, а весит всего 29 кг. Он способен перевозить пассажиров или грузы весом до 220 кг.

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Транспорт Toyota оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока и съемным литий-ионным аккумулятором на 10,8 А*ч, который предлагает запас хода 14 км. Полная зарядка от бытовой розетки занимает 2,5 часа.

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C+walk T предназначен не для скорости, а для удобной транспортировки и общения между людьми. Транспорт занимает столько же места, сколько один человек и имеет типичную скорость ходьбы человека.

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На руле размещены панель приборов, которая показывает уровень заряда аккумулятора и скорость движения. Скутер имеет задний ход.

У C+walk T также есть некоторые умные функции, такие как датчики, которые помогают ему проявлять и избегать препятствий. Когда он встречает их, трайк выдает визуальные и звуковые оповещения, а скорость уменьшается примерно до 2 км/ч.

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Toyota также включила функцию обнаружения крутого склона, которая также замедляет трайк. В стандартной комплектации также доступна функция регулирования скорости поворота, которая автоматически замедляет ход С+, согласно углу поворота.

Toyota C+walk T на домашнем рынке стоит от 341 тысяч японских иен, которая конвертируется примерно в 82 500 гривен или 3100 долларов.

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