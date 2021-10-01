Самые востребованные вакансии для заробитчан в Польше

Украинцам активно предлагает работу соседняя страна – Польша. Объявления о вакансиях можно встретить в каждом украинском городе и в любом формате, сообщает Сегодня.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, средняя заработная плата, которую предлагают украинцам польские работодатели составляет около 35 тыс. грн.

При этом, треть работодателей (33%) обещают платить до 22.2 тыс. грн, еще 26% вакансий предлагают компенсацию до 44 тыс. грн. Более высокие оклады (от 55 тыс. грн) предлагают 41% компаний из Польши.

Кому чаще всего предлагают работу:

рабочим (14%);

специалистам из сферы ИТ (13% всех актуальных вакансий региона);

кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).

специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

кандидатам из сферы "Продажи" (7%).

Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".