Не вакцинированных "слуг" в Трускавце протестируют на COVID-19

В Трускавце для не вакцинированных "слуг" развернули пункт тестирования на коронавирус, сообщает Деловая столица.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Все невакцинированные участники, включая членов команды, сдадут экспресс-тест на выявление антигена, который позволяет получить результат уже через 15 минут" , — написала она.

Напомним, ранее "слуга" Михаил Радуцкий говорил, что в парламенте якобы вакцинированы менее 50% нардепов, а заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты против COVID-19.