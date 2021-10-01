Зеленский присоединится к "Слугам народа" в Трускавце завтра

Сегодня в Трускавец прибыли представители Офиса президента и Кабинета министров. На съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце также приедет руководство ОП. Владимир Зеленский присоединится к мероприятию завтра, пишет Анна Стешенко, Левый берег.

Об этом сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Приехали пообщаться с фракцией, потому что есть много разных планов, и надо подвести итоги того, что уже сделано, что не успели сделать и что планируем дальше делать", – отметил он.

Напомним, что съезд продлится 1-2 октября. Одним из главных вопросов является сбор подписей за рассмотрение отставки Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Разумков на съезд фракции не приглашен.