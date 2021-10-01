Валютный рынок пятницы: ход торгов

В первый день октября на межбанковском валютном рынке﻿ наблюдается пониженная активность как покупателей, так и продавцов иностранной валюты, вследствие чего торговля проходит в узком диапазоне 26,60-26,63 гривен.

Нерезиденты, которые в начале месяца традиционно конвертируют полученные дивиденды, сегодня явно не спешат проводить операции по текущим ценам , рассчитывая, что доллар будет еще дешевле. Национальный банк также второй день не принимает участие в торгах, ограничиваясь ролью наблюдателя.

Курс наличного доллара в столице колеблется в пределах 26,60-26,64 гривен. Утром продажи наличного «американца» стартовали с 26,60-26,62 гривен, но к концу обеденного перерыва ценник подняли до 26,63-26,64 гривен.

Евро на FOREX пытается расти после пятидневного непрерывного падения. К моменту написания статьи он поднялся до отметки 1,1602 доллара; выше пробиться ему пока не дают. Наличный евро также прекратил дешеветь; сегодня в первой половине дня его продают по цене 30,82-30,85 гривен.

Спрос на наличную валюту по-прежнему слабый; особенно плохо берут евро.

Российский рубль возобновил падение к американскому доллару и к обеду опустился до 73,25 рублей за доллар. Цена наличного рубля в Киеве, как мы неоднократно констатировали, явно «забетонирована» на уровне 3,63-3,65 гривны за 10 рублей; она не меняется уже вторую неделю.

Стабилен сегодня и польский злотый. В столице его можно купить по 6,70-6,72 гривен.