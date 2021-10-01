В Кривом Роге экорейдеры годами блокировали предприятия: схема

Несколько лет подряд предприятия в Кривом Роге страдали от псевдоэкологов. Так называемые активисты блокировали их работу многочисленными проверками и судебными производствами, которые открывали по фальшивым жалобам, сообщает Обозреватель.

Как выяснили журналисты, схемы всегда были одинаковыми. По словам главного инженера ООО "Рудомайн" Сергея Генкуленко, на предприятие начали писать жалобы о якобы нарушениях.

"От неравнодушных... с активной гражданской позицией людей. Люди с непонятными адресам в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже на местности, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, о каких-то нарушениях в нашей деятельности" , – отметил он.

Как говорят юристы, переговоры с экорейдерами невозможны. Они постоянно будут искать повод, чтобы снова атаковать предприятие.

"Если даже вопрос или проблема на производстве – ты ее устранил, закупилось оборудование, модернизировалось абсолютно все. Через неделю-две опять начнется еще какое-то требование... Поэтому вопрос в противоправности таких требований" , – объяснил партнер адвокатского объединения Иван Проданик.

В то же время, такие псевдоактивисты упорно не замечают реальных экологических проблем, отмечают юристы. Например, катастрофическое уменьшение ресурсов питьевой воды или рекордную загазованность воздуха автотранспортом.