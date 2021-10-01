"Евросолидарность" может быть причастна к дискредитации инициативы Зеленского
У нескольких станций метро в Киеве появились люди, которые раздавали листовки с намеренно лживой информацией касательно налоговой амнистии. В Государственной налоговой службе связывают такую акцию с политической силой, "которая декларирует, что она якобы поддерживает европейские стремления нашего государства", сообщает Вести.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ГНС.
В листовках указаны неверные данные по добровольному декларированию, что, очевидно, направлено на срыв инициативы президента Украины по детенизации экономических отношений.
ГНС однозначно связывает начало кампании лжи и манипуляций с тем, что ожидания провала декларирования не оправдались. В качестве подтверждения в ведомстве напомнили, что с начала сентября задекларировано уже более 33 млн грн.
"ГНС искренне надеется, что политическая партия "Европейская солидарность" не имеет отношения к распространению этого хлама и призывает "ЕС" как можно быстрее заявить об этом публично и поддержать кампанию одноразового добровольного декларирования, желательно - собственным примером", - сказано в сообщении.