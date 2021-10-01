В Беларуси массово эвакуируют вузы: причина

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По всей Беларуси проводятся массовые эвакуации из ряда учебных заведений и учреждений из-за сообщений о минировании. Полиция проверяет информацию, сообщает РБК-Украина.

В результате сообщений о минировании людей эвакуировали из:

Вузы: БГУ, БГАТУ, БГЭУ, БГМУ, БГПУ, БГАС, БГАА, БрГТУ, ГГАУ, ВГАВМ, ВГУ, ПГУ.

Другие учебные заведения: лицей БГУ, юридический колледж БГУ, гимназии № 16, 29, 38 и 42, школы № 197 и 186;

Учреждения: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом прессы, завод "Интеграл", отдел принудительного исполнения.

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news.zerkalo.io

news.zerkalo.io

Автор: Сергей Пышкин